'The Office US': ideaal om (opnieuw) te bingewatchen

SERIE De serie hield het liefst negen seizoenen en in totaal 201 afleveringen uit. Dat komt omdat de makers (onder wie Greg Daniels, die later ook de comedyhit ‘Parks and Recreation’ bedacht) zo slim waren om géén slaafse kopie van het origineel te maken, maar al snel hun eigen, minstens zo boeiende en grappige weg te gaan. Een belangrijke troef, naast een klad kleurrijke personages, is ook Steve Carell, die van Michael Scott (de Amerikaanse versie van David Brent) een even zelfingenomen, maar tegelijk ook sympathieker en minder vilein personage wist te maken. Ideaal om (opnieuw) te bingewatchen als u tijdens de kerstvakantie een paar luie namiddagen zoek te maken hebt.