'Broken': beenhard BBC-drama

SERIE Sean Bean (in een voor zijn doen zeer ongewone rol) hult zich in de kazuifel van Michael Kerrigan, een priester in een verpauperde en vergeten buurt van een naamloze Noord-Engelse stad. Kerrigan probeert in de mate van het mogelijke een steun en toeverlaat te zijn voor zijn vaak werkloze en met het leven worstelende parochianen, mensen voor wie de kerk en het geloof hun enige en laatste houvast zijn. Maar hij kampt – in stilte – zelf met onverwerkte trauma’s. Opbeurend is het allemaal niet, maar de reeks schetst wel een rauw en pakkend beeld van een verloren en, zo lijkt het wel, door Westminster al lang opgegeven laag van de Britse bevolking. Amen!