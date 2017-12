CAZ, vrijdag 29 december, 20.40

KOMEDIE De laatste film van de Pythons is minder bekend dan ‘The Holy Grail’ of ‘Life of Brian’, maar hij bevat wel een pak briljante sketches. Onze favorieten: het groots opgezette musicalnummer ‘Every Sperm Is Sacred’ en uiteraard de gastro-intestinaal geplaagde Mr. Creosote.