'Hugo': heerlijke ode aan de pioniers van de filmindustrie

FAMILIEFILM Maar kijk, blijkbaar is er geen enkel genre dat de maestro niet aankan: ‘Hugo’ is een kleurrijke, met passie gebrachte, kindvriendelijke maar nooit kinderachtige ode aan de pioniers van de filmindustrie. Asa Butterfield speelt een weesjongen die bevriend raakt met Georges (Ben Kingsley), de eigenaar van een speelgoedwinkel. Die blijkt niemand minder dan Georges Méliès te zijn, de visionaire regisseur die in de beginjaren van de cinema een raket in het oog van de maan schoot. Scorsese’s liefde voor de filmgeschiedenis spat van elke seconde af, maar ‘Hugo’ is niet alleen voer voor cinefielen die alle titels van Méliès foutloos kunnen opsommen.