'Mij overkomt het niet': zes pechvogels op de radar van Fatma Taspinar

Bij de één is dat een dodelijke aanrijding met een fietser, bij de ander een arbeidsongeval tijdens het leggen van zonnepanelen, waarbij een piepjonge stagiair door het dak stortte.

HUMO Het moet niet eenvoudig zijn geweest om getuigen te vinden. Wat heeft zo’n veroorzaker erbij te winnen om zijn ergste nachtmerrie aan heel tv-kijkend Vlaanderen te vertellen?

fatma taspinar «Ik ben er zelf van geschrokken hoe moeilijk het was om zulke mensen te vinden. Voor sommigen lag het ongeval nog te vers in het geheugen, anderen hadden het net verwerkt. Er hebben er ook veel afgehaakt. Ik denk dan met name aan één meisje, dat heel lang heeft getwijfeld. Ze had een verkeersongeluk veroorzaakt, waarin haar tweelingzus het leven had gelaten. ‘Ik weet dat de kijkers zullen zeggen dat ik er niks aan kon doen,’ zei ze, ‘maar ik verdien hun begrip niet.’ Het is háár kruis en dat wil ze dragen. Uiteindelijk heb ik haar gezegd: ‘Als je er zo over denkt, dan zou ik het niet doen.’