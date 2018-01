In elk seizoen wordt één afzonderlijk verhaal verteld, en in het eerste draait dat rond Lester Nygaard, een wat slomige verzekeringsmakelaar uit Minnesota die afglijdt in een wereld vol geweld en misdaad. Hij slaat door wanneer hij genoeg heeft van alle pesterijen door zijn vrouw en een bullebak uit zijn thuisstad. Nygaard wordt gespeeld door Martin Freeman, vooral bekend als het hulpje van Sherlock Holmes in ‘Sherlock’ en als Bilbo Baggins in de Hobbit-films.