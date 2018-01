'Rotten' licht het deksel van enkele schandalen in de voedingsindustrie

DOCU ‘Rotten’ is niet zozeer een film over gezonde voeding, maar wil in de stijl van de vele ‘true crime’-documentaires van de afgelopen jaren het deksel van enkele grote schandalen lichten. Het zogenaamde ‘Honeygate’ bijvoorbeeld, een smokkeloperatie waarin Amerikaanse honingproducenten goedkope Chinese honing invoerden en herverpakten als duurdere Amerikaanse honing. Of de – aldus de makers – ‘misdadige uitbuiting’ in de visindustrie, die winst maakt op de rug van duizenden goedkope werkkrachten. Wat ook de sector of het land is, de slachtoffers zijn altijd dezelfde: de kleine, lokale producenten die moeite hebben om het hoofd boven water te houden, de consumenten die bedrogen worden, en het milieu.