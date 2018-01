'Comedians in Cars Getting Coffee': een titel die de lading dekt

COMEDY De befaamde komiek maakt in elke aflevering samen met één van zijn beroemde vrienden uit de comedywereld een ritje in een exemplaar uit zijn vintage car-collectie, naar een bar of restaurant om daar bij een dampende kop koffie wat te bullshitten. Met gasten als Larry David, Louis C.K., John Oliver en Julia Louis-Dreyfus is dat een pak interessanter dan het klinkt. Netflix (waarmee Seinfeld eerder dit jaar een veelbesproken deal sloot) heeft naast het nieuwe seizoen meteen ook alle vorige reeksen in de aanbieding. Waarvoor dank!