Het tweede seizoen van 'Dirk Gently's Holistic Detective Agency' belooft nog vreemder te worden

MISDAAD De tweede jaargang van de reeks, die gebaseerd is op de romans van Douglas Adams (bekend van ‘The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’), belooft nog vreemder te worden: elk seizoen is namelijk een hommage aan een bepaald genre. In het eerste was dat sciencefiction, en werd er vrolijk door de tijd gereisd; ditmaal wordt het fantasy. De duistere krachten uit de magische onderwereld van Wendimoor dreigen de rust op aarde te verstoren, en daar kunnen enkel Dirk en co. een stokje voor steken. Veel logica hoef je niet te verwachten, typisch Britse onnozelheid des te meer.