'Patti Cake$' stal ons hart

FILM Het grote New York, waar de blanke barmeid met een maatje meer het wil gaan maken in de rap, mag dan maar een luttele 100 kilometer van haar verwijderd zijn, uit het troosteloze New Jersey ontsnap je niet zomaar. Met nieuwkomer Danielle Macdonald (Patti) en Bridget Everett heeft regisseur Geremy Jasper goud in handen. En hoewel hij zich iets te vaak laat verleiden tot scènes die we al eerder, en beter, in ‘Little Miss Sunshine’ zagen – de onvermijdelijke talentenjacht, het vallen en weer rechtkrabbelen, het voorspelbare sterfgeval – stal Patti Cake$ ons hart, nog voor ze de zwarte rapscene in NYC inpakte.