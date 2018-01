'A Gentle Creature': je zou voor minder naar de fles wodka grijpen

FILM Regisseur Sergei Loznitsa baseerde zich voor zijn dieptreurige maar realistische tranche de vie Russe op het gelijknamige kortverhaal van Dostojevski, chroniqueur van de pijn van het zijn (waaronder Russen iets zwaarder gebukt gaan dan andere volkeren), al loert Kafka ook met enige regelmaat om de hoek. Het tedere wezen uit de titel onderneemt een queeste naar haar – naar eigen zeggen onterecht – van moord beschuldigde man, die zijn dagen in een Siberisch strafkamp slijt. De prijs die ze moet betalen voor elke flard informatie over haar wederhelft is hoog. Je zou voor minder naar de fles wodka grijpen.