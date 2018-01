'Gifted': een spandexloze Chris Evans is geen slechte Chris Evans

FILM Mckenna Grace speelt Mary, een hoogbegaafde zevenjarige, die na de dood van haar moeder onder de vleugels van haar oom (Evans) terechtkomt. Die heeft zijn zus beloofd alles in het werk te stellen om Mary een gelukkige jeugd te bezorgen en haar zoveel mogelijk kind te laten zijn, terwijl zijn moeder van mening is dat Mary beter af is op een speciale school voor hoogbegaafden. Regisseur Marc ‘(500) Days of Summer’ Webb heeft moeite om de tranentrekkerij helemaal te vermijden, maar de spitsvondige dialogen en spandexloze Evans maken veel goed.