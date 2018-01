'American Epic': over de geboorte van de moderne rock-'n-roll

MUZIEK Het antwoord van enkele kleinere labels was om hun studio’s in de steden te sluiten en naar het platteland te trekken, waar mensen geen radio of elektriciteit hadden en voor muziek aangewezen waren op opwindbare platenspelers. Voor dat publiek maakten ze platen van lokale artiesten en zo ontdekten ze een gigantisch reservoir onaangeboord talent, van countryzangers uit de Appalachen over bluesgitaristen uit de Mississippi-delta tot gospelkoren uit het diepe Zuiden. 90 procent van die opnames is verloren gegaan, maar het werk van Blind Willie McTell, Jimmie Rodgers of Big Bill Broonzy lag wel aan de basis van de moderne rock-’n-roll. De driedelige documentaire ‘American Epic’ vertelt het verhaal van die pionierstijd uit de Amerikaanse muziek, en laat onder meer Willie Nelson, Beck, Jack White, Elton John en Nas getuigen over hoe belangrijk die grotendeels vergeten artiesten van toen zijn geweest.