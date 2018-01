Humo Was je verrast toen Annemie je terugvroeg?

persoon «Eigenlijk wel. Al hadden we erg veel positieve reacties gekregen op de uitzending van ‘Via Annemie’ twee jaar geleden. Mensen leken toen eindelijk te snappen dat de bokssport zoveel méér is dan op elkaar meppen. Ze stonden ervan versteld wat erbij komt kijken om wereldkampioen te worden. We organiseren dat allemaal zelf en stoppen er enorm veel tijd in.