Kit Harrington steelt de show in 'Gunpowder' mét zijn kapsel uit 'Game of Thrones'

In 1605 beraamden enkele Engelse katholieken een plan om koning James I op te blazen tijdens een toespraak in het parlement, als wraak voor zijn strenge houding tegenover hun geloofsgenoten in het land. De bekendste samenzweerder in het zogenaamde ‘buskruitverraad’ was Guy Fawkes, die later opgevoerd werd in de comic ‘V for Vendetta’ en model stond voor het masker van de Anonymous-beweging. Maar hun leider heette Robert Catesby, en zijn verhaal wordt verteld in de driedelige Britse miniserie ‘Gunpowder’.