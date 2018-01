'The Toys that Made Us': interessanter en leuker dan alle 'Transformer'-films samen

DOCU Want zoals bedenker en producer Brian Volk-Weiss zegt: ‘Naar schatting twee miljard mensen hebben gespeeld met minstens één van de merken die aan bod komen, een groot deel van onze jeugd is erdoor bepaald. En als er duizenden boeken mogen bestaan over Vietnam of de Tweede Wereldoorlog, dan mag er toch ook een uurtje tv gewijd worden aan G.I. Joe?’ Van de acht afleveringen zijn er nu nog maar vier te bekijken, de tweede lading – met een aflevering gewijd aan Lego – komt in de loop van 2018 op Netflix.