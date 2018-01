FILM ‘Blade of the Immortal’ is een bloederig samoerai-epos, gekruid met bovennatuurlijke elementen, waarin de ledematen alweer esthetisch verantwoord in het rond vliegen. Inhoudelijk is er niets nieuws onder de zon: een onsterfelijke krijger helpt een jong meisje om de moord op haar ouders te wreken. Maar de manier waarop Miike zijn actie ensceneert, en de ziekelijke humor die zijn handelsmerk is, zijn onweerstaanbaar – als je maag er sterk genoeg voor is.