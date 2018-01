SERIE 'Crashing' is Judd Apatows serie over een jonge New Yorkse stand-upper die de comedyscene van de stad probeert binnen te raken, halvelings gebaseerd op het leven van hoofdrolspeler Pete Holmes. Veel meer niche vind je ze niet vandaag – zelfs in Amerika zijn komieken als Whitney Cummings of Bill Burr, die een gastrol spelen, geen grote namen – maar ‘Crashing’ was in het eerste seizoen wel vaak grappig en scherp.