'Whiplash': jazz tot bloedens toe

DRAMA Dit drama, over een jonge jazzdrummer (Miles Teller) die zich onderwerpt aan de grillen van een sadistische, maar briljante leraar (J.K. Simmons), heeft immers een koortsachtige intensiteit die nog uren door je lijf blijft zinderen. De regisseur had slechts drie miljoen dollar budget, maar dankzij vinnige camerabewegingen, een vlijmscherpe montage en opzwepende jazzmuziek kon hij toch ongelooflijk veel vaart en schwung in zijn film steken. Simmons speelt een vuilgebekte mentor en overschaduwde daarmee de prestatie van Teller volgens de meeste critici. Een venijnige kritiek op de typisch Amerikaanse drang naar exceptionalisme ten koste van wat dan ook, verpakt in een opwindende film.