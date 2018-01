'Check-point: 2017, het jaar van Federica Mogherini': innemend portret of wervingsfilmpje van een Europees leger?

ACTUA Het lijdt geen twijfel dat deze documentaire er gekomen is onder sterke impuls van Mogherini zelf, en soms lijkt het inderdaad alsof je naar een wervingsfilmpje van een Europees leger zit te kijken, maar de boodschap komt niettemin aan: we kunnen als Europeanen blijven klagen over de humanitaire crisis, of we kunnen er zelf iets aan doen door in de getroffen landen hulp te bieden en de voedingsbodem voor mensenhandel en migratie weg te nemen. Volgens Mogherini vergt dit een gezamenlijke Europese inspanning, en daar wringt voor vele lidstaten het schoentje. De angst om nationaal stemmen te verliezen met onpopulaire pro-Europese maatregelen is vele malen groter dan de bereidheid om mee te werken aan supranationale oplossingen.