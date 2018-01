Senne « Ik ben heel blij dat ik aan dit programma kan meedoen, want er heerst in Vlaanderen nog veel onwetendheid over transgenders. Toen ik een jaar geleden bekendmaakte dat ik geen meisje meer wilde zijn, vroeg een jongen me of ik dan de piemel van een dode man zou krijgen. Ik heb geprobeerd om hem duidelijk te maken dat zo’n geslachtsoperatie enkel met je eigen huid gebeurt.»