Blue Planet II: Vic De Wachter klopt David Attenborough

Of u het nu betreurt of toejuicht: feit is dat er beduidend minder volk naar het originele, door de heilige David Attenborough van commentaar voorziene en netjes ondertitelde ‘Blue Planet II’ op Canvas+ kijkt dan naar de door Vic De Wachter ingesproken versie op Canvas. 260.000 viewers can’t be wrong, zullen we maar zeggen.