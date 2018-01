'The End of the F***ing World': grappig, bevreemdend en ontroerend

SERIE Na die openingszin wordt het immers alleen maar vreemder én beter. James ontmoet Alyssa, een tienermeisje met een handtastelijke stiefvader, en samen lopen ze weg van thuis – Alyssa omdat ze op zoek wil naar een beter leven, James omdat hij van haar zijn eerste menselijke slachtoffer wil maken. Gaandeweg wordt de zelfverklaarde psycho verliefd op zijn vrijgevochten partner in crime, en ontdekt hij dat hij minder gevoelloos is dan hij had gedacht. ‘The End of the F***ing World’ is een kruising tussen ‘Stand by Me’ en ‘Natural Born Killers’, die ondanks het van de pot gerukte uitgangspunt altijd de juiste toon aanslaat en tegelijk grappig, bevreemdend en ontroerend kan zijn. Een pareltje van acht afleveringen en nog geen drie uur lang.