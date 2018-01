'Mosaic': een ongeziene vingeroefening van Steven Soderbergh

SERIE Deze tv-serie zag het levenslicht als smartphone-app, die vorige herfst al te downloaden was in de VS en Canada. Gebruikers moesten het verhaal – over de mysterieuze verdwijning van een schrijfster van kinderboeken, gespeeld door Sharon Stone – zelf bij elkaar puzzelen uit een verzameling scènes, aangevuld met tekeningen, nieuwsartikels en achtergrondinfo. Als in een computerspel kon je kiezen welke richting je uitging en zo uitvissen hoe alles in elkaar zat. Voor wie niet mee kon of wilde spelen, heeft Soderbergh een eigen versie samengesteld, in een miniserie van zes afleveringen die nu op die aloude tv komt. Of ‘Mosaic’ echt de toekomst inluidt, valt te bezien. De eerste afleveringen zijn nogal rommelig en duidelijk meer op maat van een smartphonescherm gemaakt. Maar het is op zijn minst een interessante vingeroefening van één van de boeiendste regisseurs uit het vak.