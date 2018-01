'High Maintenance': weedgebruikers in New York

SERIE De serie gaat over een naamloze marihuanadealer die in New York zijn klanten van spul voorziet, en hij geeft elke week een inkijk in het leven van één van zijn afnemers. ‘Grandpa’ draait echter rond de hond van één van die klanten en de volledige aflevering wordt ook verteld vanuit het perspectief van het huisdier: 30 minuten tv zonder dialogen of spanningsboog die desalniettemin blijven boeien. De rest van ‘High Maintenance’ was niet even baanbrekend, maar alles samen leverde het eerste seizoen wel een origineel portret op van New York en zijn weed rokende bewoners.