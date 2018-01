'Black Lightning': meer karakter, minder knokpartijen

ACTIE In deze nieuwe versie is Jefferson Pierce, aka Black Lightning, aanvankelijk nog met pensioen als superheld. Hij heeft zijn cape tien jaar geleden aan de haak gehangen en is nu directeur van een school in New Orleans en vader van twee dochters. Maar, u voelde hem al aankomen: de opkomst van een gevaarlijke bende dwingt hem opnieuw als vigilante die elektriciteit kan controleren (ook altijd handig bij stroomstoringen!) de straat op te gaan. Showrunner Greg Berlanti, ook de man achter ‘Arrow’, ‘The Flash’, ‘Supergirl’ en ‘Legends of Tomorrow’, heeft plechtig beloofd dat deze serie, wellicht naar het voorbeeld van de succesvolle Marvelreeksen op Netflix, meer zal inzetten op karakterontwikkeling en minder op eindeloze knokpartijen en freak of the week-scenario’s. Benieuwd!