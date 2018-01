'The Beguiled': wankele en immer fluctuerende driehoeksverhoudingen verpakt in een zinderend melodrama

FILM Ze baseert zich daarvoor losjes op de roman ‘A Painted Devil’ van Thomas P. Cullinan, waarin een gewonde soldaat verzorging en onderdak vindt in een kleine meisjesschool die met strenge hand wordt gerund door Nicole Kidman. Die mag Kirsten Dunst (lerares op de school) en Elle Fanning (hitsige puber van dienst) tot haar passionele rivalen én haar medestanders rekenen. Want dat doet Coppola als de besten: wankele en immer fluctuerende driehoeksverhoudingen verpakken in een zinderend melodrama.