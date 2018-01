VTM, VRIJDAG 19 JANUARI, 20.40

ACTIE Nadat regisseur Justin Lin vanaf de vijfde film de ‘Fast & Furious’-serie had overgenomen, ontpopte die zich tot plezierige knal-boem-vrroooar-cinema, die het gebrek aan IQ goedmaakt met pretentieloze fun. Zo ook in deel zes: fenomenale stunts en Dwayne Johnson die zijn onnavolgbare zelf is.