'Bridge of Spies': niet veel actie, wel intense dialogen

VTM, ZATERDAG 20 JANUARI, 20.25

DRAMA Steven Spielberg brengt met ‘Bridge of Spies’ een in de vergetelheid geraakte episode uit de Koude Oorlog opnieuw onder de aandacht. In 1960 wordt de Russische spion Rudolf Abel (Mark Rylance) gevat in New York en geruild voor de boven Rusland gecrashte piloot Gary Powers. Die deal wordt in goede banen geleid door de idealistische advocaat James Donovan (Tom Hanks). Behalve de crash van Powers valt er in ‘Bridge of Spies’ niet veel actie te bespeuren: de film is opgebouwd uit intense dialogen, die zich meestal afspelen in troosteloze kantoren in de schaduw van de Berlijnse Muur. Spielberg hanteert een klassieke, elegante en efficiënte beeldtaal en Mark Rylance is ronduit fantastisch als de stoïcijnse Abel.