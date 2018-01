2Doc: Joyride - In Pursuit of the Female Condom': het onbevredigende onderzoek naar de vrouwencondoom

NPO 2, woensdag 24 januari, 23.10

ACTUA De zoektocht naar een betrouwbaar en enigszins prettig aanvoelend vrouwencondoom vormt al tientallen jaren het onderwerp van diepgaand maar tot nog toe, euh, onbevredigend wetenschappelijk onderzoek. Terwijl er voor mannen al vibrerende modellen bestaan die uitgerust zijn met een ingebouwde chip om de bedprestatie te analyseren en op Tinder te delen, blijft de ontwikkeling van het condoom voor vrouwen steken op het niveau van een verlept hondenpoepzakje. De Australische regisseur Randall Wood kon dat onrecht niet langer aanzien en besloot de zoektocht van enkele condoomfabrikanten naar de heilige graal van dichtbij te volgen. Hij stelde vast dat de productie van een condoom makkelijk vijftien jaar in beslag kan nemen: van het bedenken van een concept over het ontwerpen van een prototype tot de wetenschappelijke testen en peer reviews. Ondanks al die noeste arbeid willen de modellen die nu op de markt zijn maar niet aanslaan, en dat is jammer, want een ingeburgerd vrouwencondoom zou het aantal ongewenste zwangerschappen en hiv-infecties sterk kunnen terugdringen.