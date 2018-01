Een halve eeuwigheid na de originele ‘Drie wijzen’ heeft good old Jacques Vermeire nog eens een vast zitje weten te bemachtigen in een panelprogramma op zaterdagavond: in het door Kamal Kharmach gepresenteerde ‘Het collectief geheugen’, een Nederlands format, gaat hij wekelijks de verbale strijd aan met Maaike Cafmeyer.