Jessica Barden en de puberproblemen van 'The End of the F***ing World' veroveren de f***ing wereld

De reacties op sociale media zijn laaiend enthousiast en ook de critici vallen in zwijm – op filmsite Rotten-Tomatoes haalt de reeks een bijna perfecte score. Veel lof is er ook voor de twee hoofdrolspelers: Alex Lawther als de 17-jarige James die van zichzelf denkt dat hij een psychopaat is, en Jessica Barden als zijn partner in crime Alyssa, die onderweg langzaam zijn hart verovert. Mocht u zich afvragen hoe het komt dat Barden (25) zo overtuigend is als 17-jarige bakvis: ze kruipt al vier jaar lang in de huid van het personage.

Jessica Barden «Ik heb in 2014 al een korte film gemaakt over dit verhaal, samen met de meeste mensen die nu ook betrokken zijn bij de reeks. We zijn een echte vriendengroep geworden, en we hebben toen al een pact gesloten dat we het zouden overdoen. En kijk, hier zijn we dan.»