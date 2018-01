FILM Wat Tarantino’s ‘Reservoir Dogs’ in 1992 betekende voor het gangstergenre – een stroomstoot vanjewelste – was Zahlers schitterende debuutfilm ‘Bone Tomahawk’ (2015) voor het westerngenre – daarin probeert sheriff Kurt Russell een vrouw uit de klauwen van een troep sinistere indianen te bevrijden. Opvolger ‘Brawl in Cell Block 99’ is nog straffer: een bikkelharde gevangenisfilm waarin een potige drugskoerier na een fout gelopen deal in de verschrikkelijkste van alle norren terechtkomt. Een machtige soundtrack, knetterende dialogen, beeldkaders waar de liefde voor de cinema van afspat, een flinke dosis bloed (sterke maag vereist!) én een stevige portie gitzwarte humor: dit is het soort filmfeestje waar normaal gezien alleen Tarantino het patent op heeft. En wat een immens plezier is het om de kaalgeschoren en opgepompte Vince Vaughn – in één van zijn zeldzame serieuze rollen – als een losgeslagen vechtmachine door cell block 99 te zien beuken.