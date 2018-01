DOCU Ruim tien jaar later keert hij terug naar het grote geld als producer van ‘Dirty Money’, een zesdelige reeks over corruptie in de internationale zakenwereld. Gibney regisseerde zelf de eerste aflevering, ‘Hard NOx’, over het dieselschandaal bij Volkswagen, maar het is vooral uitkijken naar aflevering twee: ‘The Confidence Man’, een documentaire waarin de lange en niet altijd even koosjere carrière van een zakenman genaamd Donald Trump onder de loep wordt genomen.