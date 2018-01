'Glacé': niet geweldig origineel, wel meer dan intrigerend

SERIE In deze psychologische thriller wordt een rechercheur uit Toulouse naar een afgelegen dorpje hoog in de Franse Pyreneeën gezonden voor een bizarre zaak die verband houdt met zijn verleden. Ook een seriemoordenaar die in de buurt zit opgesloten, lijkt er iets mee te maken te hebben. Geweldig origineel is ‘Glacé’ niet: de serie doet bij momenten denken aan een mix van ‘Fargo’, ‘The Silence of the Lambs’ en ‘Twin Peaks’, maar de plot is meer dan intrigerend. Met amper zes afleveringen zit het tempo er goed in, en het even fraaie als ongenadige winterse berglandschap zorgt voor dat tikje extra – zie ook ‘Fortitude’ en ‘Trapped’.