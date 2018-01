'Super Dark Times': een pakkende schets van de pijn van het teenager zijn

FILM In ‘Super Dark Times’ volgen we twee onafscheidelijke vrienden die zich ergens halverwege de jaren 90 in een voorstad van New York na schooltijd niet al te veel proberen te vervelen, tot ze uit elkaar gedreven worden door een traumatische gebeurtenis die ze elk op hun manier trachten te verwerken. In de tweede helft van zijn film wil Phillips iets te gretig tonen dat hij een grote fan is van ‘Donnie Darko’, maar wat eraan voorafgaat – een mooi, soms wat aan ‘Stand by Me’ herinnerend portret van het emotionele mijnenveld waarin elke adolescent ronddwaalt – maakt deze film meer dan het aanbevelen waard. Bij dezen!