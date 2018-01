FILM De ongemakkelijke tienerorgie haalde het niet en het verhaal speelt zich nu dertig jaar later af, in de jaren 80. Het is dus geen toeval dat de zeven disfunctionele helden van dienst, de zelfverklaarde Losers’ Club, doen denken aan ‘The Goonies’-met-issues. Meer nog: elk lid van dit zootje ongeregeld kampt met demonen die zo mogelijk nog akeliger zijn dan horrorclown Pennywise, die de riolering van het dorp teistert.