'Turist': ongemakkelijk en zwartkomisch drama

DRAMA Niemand raakt gewond en achteraf proberen ze alles weg te lachen, maar toch sluipen de twijfel en het onbehagen het gezin binnen: wat is het hele concept van mannelijkheid waard? Hoeveel loyaliteit mag je verwachten in een relatie? Regisseur Ruben Östlund gaat zijn grote voorbeeld Michael Haneke achterna door het leven van een ogenschijnlijk gelukkig bourgeoisgezinnetje te dissecteren en tot de conclusie te komen dat het op los zand is gebouwd. Dat gegeven giet hij in afstandelijke shots. Östlund ziet zijn personages graag spartelen in hun zelfgemaakte hel, en hij zet met veel plezier een stap achteruit om hen goed te kunnen observeren in een ongemakkelijke en zwartkomische prent.