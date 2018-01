'Door het hart van China': van noord naar zuid in een land dat razendsnel verandert

ACTUA ‘Terlou is een buitenbeentje in de tv-wereld: van opleiding is hij arts en hij heeft ook een tijd gewerkt in een ziekenhuis, maar net op het moment dat hij een beurs had gekregen om onderzoek te voeren naar leukemie, besloot hij om tv te gaan maken. Met evenveel succes, want zijn eerste docureeks ‘Langs de oevers van de Yangtze’ haalde in Nederland en ook bij ons goede kijkcijfers, en leverde hem een nominatie op voor Nederlands meest prestigieuze tv-prijs, de Nipkow-schijf. Voor de opvolger trok hij opnieuw naar China en ditmaal reist hij van noord naar zuid, om te zien hoe het land en zijn bevolking razendsnel aan het veranderen zijn.