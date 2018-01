VTM, vrijdag 26 januari, 20.40

SF De plot van deze sf-film, over een astronaut die vanuit de ruimte op een verwoeste aarde de laatste grondstoffen komt delven, is nogal mak. Gelukkig maken de visuele effecten en de soundtrack van het Franse M83 veel goed. En Tom Cruise (50), die naar hartenlust kan bewijzen dat hij nog uitstekend in vorm is.