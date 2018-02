Club Brugge-voorzitter en Uplace-bezieler Bart Verhaeghe over 'Leeuwenkuil': 'Waarom zouden we de wereld niet kunnen veroveren?'

Bart Verhaeghe «Ik doe mee om één simpele reden: het ondernemerschap promoten. De laatste jaren heb ik ook telkens meer dan zeventig lezingen gegeven over dat onderwerp, onbaatzuchtig, omdat ondernemers góéd zijn voor de samenleving. Zij zijn de enigen die de koek van de samenleving doen groeien. Want met het belastinggeld dat zij binnenbrengen, houden wij wel heel ons sociaal systeem draaiende, hè?

»Ik wil ook iets duidelijk maken: ondernemerschap is breder dan de klassieke betekenis van het woord. In essentie wil het zeggen: durven je passie te volgen. Risico nemen. Alles geven. In elk beroep kan dat. Zo kan bijvoorbeeld een verpleegster uitblinken in haar job en er passie in uitstralen. Als je doet wat je graag doet, ben je er meestal ook goed in. Waardoor je gelukkig bent, wat afstraalt op je omgeving. Win-win!»