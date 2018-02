Jani Kazaltzis in 'Bartel in het wild': 'Zandvlooien, krokodillen en lelijke bergschoenen... Vreselijk!'

Jani Kazaltzis «Eigenlijk was het best romantisch, zo’n idyllisch eiland zonder cafés, winkels of gsm-ontvangst, waar je ’s ochtends een kokosnoot leegdronk en ’s avonds bij een knetterend kampvuur naar de sterrenhemel kon zitten staren. Maar ik was toch blij dat we na vier dagen weer naar huis konden. Serieus, ik denk niet dat ik nog veel langer op een paar stokken had kunnen slapen, laat staan dat ik het nog lang zonder douche had kunnen stellen. En dan zwijg ik nog over het ongedierte in die jungle: spinnen, en vooral ook vreselijke zandvlooien. Venijnige beestjes, hoor! Vooral ’s avonds krab je je dood. En een duik in het water nemen om die ellendelingen van je af te krijgen was niet bepaald een optie, want als de avond viel, kwamen de krokodillen (lacht). De enige remedie was een termietennest zoeken en op het vuur zetten, ofwel jezelf helemaal insmeren met dode termieten. Leuk is anders, maar geloof me: je doet véél om hardnekkige jeuk te bestrijden.»

HUMO Was je ’s nachts niet bang dat een hongerige krokodil je uit je bed zou sleuren?