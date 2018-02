Ruth Becquart achter tralies in nieuwe fictieserie: 'De gevangenis maakt je vertrouwen kapot'

RUTH BECQUART «‘Gent West’ is een echte dramareeks. In tegenstelling tot wat mensen soms verwachten, is de toon heel anders dan in het humoristische ‘Orange Is the New Black’, dat veel lichter is. ‘Gent West’ is een remake van de Australische succesreeks ‘Wentworth’. Daardoor twijfelde ik eerst om toe te zeggen voor de rol van Veronique: ‘Is het nog een uitdaging om een reeks opnieuw te draaien?’ Maar het personage van Veronique wist mij zodanig te ontroeren dat ik toch heb toegehapt.

»Veronique is jarenlang het slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Moegetergd probeert ze haar dominante man in een impulsieve bui te vermoorden. In de gevangenis komt ze in een bikkelharde wereld terecht die ze totaal niet kent. Ze wordt er de speelbal van twee concurrerende bendes, die haar dochter als inzet gebruiken om haar in te lijven.