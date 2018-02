BBC2, VRIJDAG 2 FEBRUARI, 0.05

DRAMA Een Ierse priester (Brendan Gleeson) wordt tijdens de biecht met de dood bedreigd en krijgt één week om zijn zaakjes op orde te krijgen. ‘Calvary’ is deels een moreel drama over geloof, deels een zwarte komedie, maar regisseur John Michael McDonagh slaagt er wonderwel in om de twee in evenwicht te houden.