'Altered Carbon': een grimmige scifi noir-mix van 'The Matrix', 'Black Mirror' en 'Blade Runner

SERIE De premisse is alvast veelbelovend: ‘Altered Carbon’, een adaptatie van de gelijknamige cyberpunkklassieker uit 2002, speelt zich af in de 25ste eeuw, wanneer het bewustzijn gedigitaliseerd is en mensen van het ene lichaam naar het andere kunnen verhuizen. De held van dienst is Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), een ex-revolutionair die tot leven wordt gewekt om de moord op een miljardair te onderzoeken. Netflix wilde geen cijfers vrijgeven, maar het zou één van duurste reeksen ooit zijn, en dat is eraan te merken – zie ook de trailer. Visueel is ‘Altered Carbon’, een grimmige scifi noir-mix van ‘The Matrix’, ‘Black Mirror’ en het onvermijdelijke ‘Blade Runner’, lichtelijk verbluffend. En ook de moordplot en de thema’s die worden aangesneden – ongelijkheid, het eeuwige leven, religie – beloven een meer dan spannende, zij het mogelijk ook wat uitputtende rit.