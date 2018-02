'Coach Snoop': geen in scène gezet realitysprookje, maar een mooie docusoap

DOCU ‘Coach Snoop’ is echter geen in scène gezet realitysprookje ter meerdere eer en glorie van de hiphopster, maar een mooie docusoap die vooral rond de spelertjes draait, en hun lastige leven in South Central LA. Snoop wordt ook niet zomaar in het footballteam gedropt: hij werkt al een paar jaar echt als trainer. Goed, zijn advies is niet altijd even helder of praktisch – ‘One thing about life: you’re gonna lose more than you win. But are you gonna get up?’ – maar zijn hart zit duidelijk op de juiste plaats.