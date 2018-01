'Mother!': polariserender dan de gemiddelde politicus met verkiezingskoorts

FILM Sinds de release enkele maanden geleden wordt er gehaat, verdedigd en geadoreerd dat het een lieve lust is. Slachtoffer van Aronofsky’s vakkundig georkestreerde psychedelische horror is Jennifer Lawrence, en de dreiging die uitgaat van haar met writer’s block kampende echtgenoot (Javier Bardem) en zijn nimmer aangekondigde rist gasten, is nauwelijks te harden. Het mag duidelijk zijn dat wij ons in het ‘fan van!’-kamp bevinden, en na de nul nominaties van het Oscarcomité weten we ook in welk kamp de Hollywood-goegemeente zit.