'Dollar Heroes': beklijvende docu over de slavenbusiness van Kim Jong-Un

ACTUA Kim Jong-un en zijn regime zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste leveranciers van slaven. Gewone Noord-Koreanen worden gelokt met beloftes van geld en roem, en daarna verscheept naar Rusland, China en zelfs de EU, waar ze twaalf uur per dag moeten werken in erbarmelijke omstandigheden. Alles wat ze verdienen, gaat rechtstreeks naar de Noord-Koreaanse regering. De werkkrachten zelf – meer dan 60.000 ondertussen – worden gesurveilleerd door geheim agenten en jarenlang uitgebuit, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Af en toe slaagt er iemand in om te ontsnappen. De getuigenissen van enkele ex-slaven vormen samen met illegaal gemaakte beelden uit de werkplekken de basis van ‘Dollar Heroes’, een Deense documentaire over het systeem van de ‘Noord-Koreaanse brigades’.