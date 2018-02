'The Revenant': hoeveel ellende kan een mens eigenlijk incasseren?

AVONTUUR Hij heeft er hard voor gewerkt en vooral afgezien. DiCaprio speelt Hugh Glass, een pelsjager die voor dood wordt achtergelaten door zijn gezelschap, nadat hij is aangevallen door een beer. Maar Glass heeft het als bij wonder overleefd, kruipt uit zijn eigen graf en begint aan een lange lijdensweg vol bloed, zweet en tranen om de bewoonde wereld te bereiken. Het wordt een calvarietocht die zo uitputtend en extreem is dat je er zelfs als kijker ongemakkelijk van wordt én dat de geloofwaardigheid soms in het gedrang komt, want hoeveel ellende kan een mens eigenlijk incasseren? De fotografie van Emmanuel Lubezki is echter adembenemend en de intensiteit van de film laat je achter met klamme handjes.