J.K. Simmons in het kwadraat: 'Een Oscar winnen heeft zo zijn voordelen'

In de nieuwe serie ‘Counterpart’ krijg je meer Simmons voor dezelfde prijs, want de 63-jarige acteur speelt twee versies van hetzelfde personage: Howard Silk, een grijze, lagere bureaucraat die in Berlijn de toegang bewaakt tot een parallelle werkelijkheid bevolkt met dubbelgangers. En Howard Silk, een nietsontziende spion die vanuit die andere realiteit naar de aarde komt om een moordenaar op te sporen, en die, omdat hij niemand anders kan vertrouwen, de hulp moet inroepen van de eerste Howard Silk. Klinkt ingewikkeld? Dat was het voor Simmons zelf ook.

J.K. Simmons «Toen ik het scenario kreeg, begon ik het gewoon te lezen zonder de synopsis te bekijken. Ik had dus niet door dat ik twee keer hetzelfde personage speelde, en na een paar pagina’s snapte ik er helemaal niets meer van. Toen dan bleek dat er twee parallelle werelden zijn, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Ik wou dat iemand me had gefilmd toen ik die onthulling las (lacht).»